Vanessa BISSETTE

Titulaire d' un BTS Banque et forte de 6 années d'expériences professionnelles. Je recherche un emploi dans le domaine de la banque, des assurances ou dans l' administratif. Dôtée d'un bon relationnel, dynamique, organisée et rigoureuse. Opérationnelle rapidement, je m'adapte á toutes les situations; je serais ravie de vous exposer plus en détail mes expériences professionnelles lors d'un premier contact.



Mes compétences :

Dynamique

Réactivité

Aisance relationelle

Rigoureuse

Souriante

Etre à l'écoute

Commerciale