Vanessa BLANCHARD

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi d'assistante administrative et commerciale dans n'importe quel secteur d'activité sur la région Auvergne plus précisément dans le Puy-de-Dôme.



Mon expérience au sein d’un grand groupe m’a permis d’acquérir des compétences et développer mon sens du relationnel, ma prise d’initiative et mon autonomie.



Riguoureuse et motivité, j'espere que mon profil attirera votre attention.



Merci par avance de m'aider dans ma recherche.