Vanessa BODRERO

20 ans d’expérience dans la caractérisation et la mise en production de circuits électroniques dédié a la communication sans fil dans un environnement international et multiculturel.

Mon leadership et mes compétences techniques m’ont amené à gérer les projets et des ingénieurs pour la mise rapide sur le marché de produits a fort volume



Ouverte aux nouvelles technologies, j’ai étendu mon expertise de test a la RF, au Mixed-Signal et au Power Management.



Expertise technique :

* Définition de structures de test.

* Définition de plans et de stratégie de test .

* Planification et optimisation de la capacité de test et prévision des coûts

* Conception de carte de test complexes analogiques-numériques, RF.

* Développement de programme de test à forte couverture

* Caractérisation de performances.

* Support technique des sites de production

* Optimisation des rendements et temps de test garantissant l'optimisation du coût.

* Support client

* Maîtrise des instruments de test TERADYNE A580/CATALYST/ULTRAFLEX,LTX FUSION, TI VLCT, Crédence RF testeurs

* Expert en test RF, mixed-signal et power pour des modules tels que les chargeurs de batterie, DC / DC, Charge Pump, LDO, A2D/D2A, AUDIO, ADPLL, VCXO, VCO, DCXO, Low / Zero-IF récepteur,

EDGE / GMSK émetteur



Responsable de projets et de personnes :

* Mettre en place et exécuter des plans

* Diriger et participer à des équipes

* Développer, former et évaluer des personnes

* Consolider l 'efficacite technique d’une équipe

* Interfacer avec les clients

* Coordonner les activités avec des équipes à travers le monde

* Collaborer avec les fournisseurs externes de cartes, composants et contacteurs



Mes compétences :

Debugging et optimisation

Leadership

Traitement numérique du signal

Conception de cartes

Mixed-Signal

RF

Power Management

Gestion de projet

Banc de tests

Gestion d'équipe

Gestion de la production