Vanessa BONACCORSI-BOYER

Avocate à LYON, je me consacre spécifiquement au Droit de la Famille, des Personnes et de leur Patrimoine depuis plus de quinze ans. Partenaire des particuliers comme des professionnels, je vous accueille sur rendez-vous, au sein de mon Cabinet situé à LYON 3ème, proche de la Part Dieu et du nouveau Palais de Justice.

Soumise au secret professionnel, je mets au service de vos intérêts ma technique et mon expérience, et ce avec la garantie de mon indépendance. De formation notariale, je suis spécialisée en droit patrimonial ainsi qu'en liquidation des régimes matrimoniaux et des successions. Je vous assiste ou vous représente dans les procédures qui vous concernent, mais également, avant tout procès, tant par le conseil que par une assistance pour toute négociation. Formée spécialement en Droit Collaboratif et procédure participative, je vous accompagne sur la voie de l’accord, dans le cadre d’une résolution amiable de vos litiges, tout en garantissant le respect de vos intérêts, eu égard aux enjeux de votre affaire.

Avocate à Lyon, je vous représente ou vous assiste également à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, BOURG-EN-BRESSE, VIENNE, GRENOBLE, et toute autre juridiction dont vous dépendez et notamment EN CORSE. Etant moi-même Corse, j’attache beaucoup d’importance à représenter également une clientèle Corse vivant sur le continent ou des personnes dont le litige doit se résoudre en Corse.



Mes compétences :

Droit du patrimoine

Droit de la famille