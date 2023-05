Vanessa BONNET (MEDIUM)

Bonjour à tous,



Je suis ravi de vous présenter Vanessa Bonnet, une professionnelle de la médiumnité, des guidances, des soins reiki et des nettoyages de lieux. Vanessa a développé cette faculté depuis son plus jeune âge et l'a transformée en une carrière passionnante et gratifiante.



En tant que médium, Vanessa est capable d'établir des contacts avec les défunts, offrant ainsi une source de réconfort et de guérison à ceux qui en ont besoin. Elle est également en mesure de fournir des guidances précises et utiles pour aider ses clients à naviguer dans les défis de la vie.



En tant que praticienne reiki,

Vanessa utilise cette technique de guérison énergétique pour aider ses clients à se libérer des blocages émotionnels et à retrouver un équilibre physique et mental. Elle est également experte dans les nettoyages de lieux, aidant à éliminer les énergies négatives et à restaurer l'harmonie dans les espaces physiques.



Vanessa est une personne mariée et maman de deux filles, elle est passionnée par son travail et est fière de pouvoir aider les gens à trouver la paix et la guérison. Elle pratique à distance, par téléphone ou visio, pour offrir à ses clients un service pratique et accessible.



Si vous cherchez une professionnelle de la médiumnité, des guidances, des soins reiki et des nettoyages de lieux, Vanessa est la personne qu'il vous faut. N'hésitez pas à consulter son site internet https://www.shamana-ajna.fr .

Elle est compétente, empathique et dévouée à aider ses clients à trouver la paix et la guérison.