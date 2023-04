Vanessa BOUCHER

Passionnée avant tout, je pratique la photographie numérique depuis la rencontre avec mes équidés. Je nourris une véritable passion pour le monde des images. Elles me permettent de rêver, mais aussi de faire rêver...



Je possède un attrait tout particulier pour le cheval, que je pratique aussi souvent que possible.

Il est ma source d'inspiration et me fascine depuis toujours.

Je me plais à capturer des émotions, saisir des expressions...

J'y mets tout mon coeur, sans choisir ni savoir à qui mes photos vont plaire, mais en espérant que ma sensibilité avec laquelle je les fais se ressentira.



www.prettyhorse.be



Mes compétences :

équitation

Photo

Photographe

Reportage

Reportage photo