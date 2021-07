Vanessa BUSSIERE

Le monde du travail est en plein bouleversement et encore plus aujourd'hui.



Au regard du contexte actuel lié au COVID-19, de plus en plus de licenciements sont annoncés (et planifiés), il est encore plus d'actualité de réfléchir à un plan B, de penser à percevoir des revenus passifs au lieu de n'avoir uniquement que des revenus actifs.



Après 16 ans de salariat, j'ai quitté le système "traditionnel" suite à un licenciement !

Et la problématique sur le marché de l'emploi intervient : d'un côté, l'expérience (en RH) mais pas le diplôme, d'un autre : le fait de se voir "refuser" des postes car pas assez d'expérience (comment peut-on en acquérir si nous ne sommes pas acceptés pour tel ou tel poste).....etc...



Penser à l'indépendance? oui, mais à ses inconvénients également, et les risques que cela engendre.



Et puis, j'ai découvert, il y a maintenant 8 ans, lindustrie du Marketing de Réseau.



Grâce à un concept original et en plein essor, jai pu créer mon entreprise (générant des revenus passifs) et acquérir l'indépendance professionnelle et ce, sans risque, puisque les charges sociales sont prises en charge par un fournisseur exclusif. J'ai été également attirée par l'accompagnement et les formations dispensés.



Vous avez des projets à financer?

Vous souhaitez vivre l'indépendance (professionnelle et financière)?

Vous êtes soucieux pour votre retraite?

Vous souhaitez être épanoui dans votre travail, où l'humain est au cœur du métier?



Contactez-moi !