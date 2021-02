Vanessa CORREIA DE OLIVEIRA

MISSIONS EN INTERIM ET ETUDES



Depuis 2000, diverses missions, en recherche d'un plein temps dans la région.

En parallèle études avec l'école EFM (école de formation pour préparer le concours pour intégrer la police municipale). Diplome reconnu par l'état.



CHEFFE DE CUISINE



Depuis 2016 jusqu'à mi 2018. Restaurant L' estrapade (CDI), Paris 5ème.

Responsable de l'équipe, choix des menus, gestion stocks et des commandes, viandes, poissons, légumes, produits secs.

Cuisine entièrement réalisée maison.



RESPONSABLE DE SALLE



Depuis 2013. Restaurant Chez Nico. 2013 (CDD) : Responsable de salle ,gestion de léquipe, accueil des clients, service en salle, encaissements, choix de la cave. Accords mets et vins. 2014 à Février 2016 ; (intérim, plein temps): Second en cuisine, préparation des plats, gestion des stocks et commandes Extras : Evènements et promotions à lextérieur auprès de Mr Delpey Francis, suivi des marchés de nuit, participation à la confrérie du Pâté de Périgueux , Salon du livre gourmand, accueil, animations, représentante du Restaurant Chez Nico. Sofitel Marrakech : hôtesse, présentation de la truffe blanche et noire



AGENCE ORPI



2010 à 2012 (C.D.I)

En charge de la location des appartements et maisons. états des lieux, entrée et sortie, réalisation des beaux et des loyers.

2011 à 2012 Négociatrice. Repérage des maisons pour la prise d'un mandat de vente. susciter la demande d'un client, le convaincre sur la meilleure solution d'un plan technique et financier.





BARMAID EN DISCOTHèQUE



2009 à 2010 ( CDI 17 mois)

Responsable de bar : réalisation de cocktails, service, encaissement, gestion des stocks, ménage.



GROUPE ISOA -ISOLATION



2002 à 2009 Responsable du réseau Sud Ouest

En charge de la gestion de 25 téléopératrices Animer, motiver, former et accompagner les équipes Recrutement et formation aux techniques de ventes directe. Veiller à l'application de la politique commerciale, et aux stratégies locales Assurer un« reporting » hebdomadaire au siège Chargée de la traduction des éléments techniques de nos fournisseurs Allemands « Trading » de matières premières auprès de nos partenaires Allemands



SERVEUSE PIZZERIA NAPOLI



2000 à 2003 ( CDI)

Accueil des clients, prise de commande, service, encaissements



FORMATIONS



2012 Diplômée en Psychologie comportementale, Educatel,

2007 Spécialisation Manager Tuteur, formation interne Isoa .

2006 Création des formulaires d'apprentissage, méthodologie, livrets de formation.

2002 DUT commerce

2000 Bac Littéraire

Langues Allemand : Bilingue, scolarisée en Allemagne de 1985 a 1989. Anglais : Bon Italien : Scolaire

Informatique/Loisirs Excel, Word, Power Point

Peinture, Sport, voyages



Mes compétences :

Vente

Marketing

Management commercial

Management

Gestion de projet

Formation auprés des téléprospectrices.

Immobilier location et vente.

Développement commercial

Restauration

Responsable de salle