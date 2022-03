Vanessa DA CONCEICAO

Je suis secrétaire médicale depuis 11 ans.

VDCall Services est une société de permanence téléphonique sur mesure qui permet de répondre aux besoins de tous les professionnels de santé qui désirent se décharger de toutes tâches administratives et qui souhaitent réduire leur coût de fonctionnement.

Mon expérience, mon professionnalisme, ma disponibilité, ma convivialité et la qualité que japporte aux appels font de VDCall Services une société dexcellence ainsi quun atout pour votre activité professionnelle.

Le fait de faire appel à mes services vous apportera un confort et une sérénité qui vous permettra de travailler lesprit tranquille et ainsi mieux vous consacrer à vos patients et à vos consultations