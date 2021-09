Docteure en Géosciences et Environnement suite à un cursus mêlant géosciences, environnement et géographie physique, je bénéficie après validation de ma thèse de plus de quatre années dexpérience

en modélisation hydrologique/hydro-biogéochimique, en analyse spatiale (SIG et télédétection), dans létude des services écosystémiques des agroécosystèmes et dans lanalyse des risques naturels.