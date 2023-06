Vanessa FATTORE

Diplômée de Sciences-Po Grenoble, j'ai travaillé dans le domaine de la communication au Luxembourg jusqu'en 2005 pour m'orienter ensuite dans le domaine du service public au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en tant que chargée de coopération universitaire sur la zone Afrique-Asie.

J'y ai obtenu également la certification "formatrice RAEP" - reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle - pour former à la préparation aux concours.



En parallèle à ces activités, j'ai suivi une formation à l'accompagnement humaniste et j'ai animé en alternance durant plusieurs mois, un groupe de femmes à Paris.



Je suis depuis juillet 2018 en poste au Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse, en charge de la coopération avec l'Amérique du Nord. Et plus récemment, depuis mars 2023, je suis adjointe au chef du département Amériques, Caraïbes et Moyent-Orient.



Mes compétences :

Relations Internationales

Education

Communication

Flamenco

Formatrice

International

Préparation aux concours

Accompagnement

Accompagnement collectif