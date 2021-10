Vanessa GOGUÉ MEUNIER

Forte d'une expérience de 3 ans dans le secteur agroalimentaire et de 10 ans dans le secteur bancaire, j'ai su relever des challenges pour évoluer d'un poste de chargé d'études comptables vers un poste de contrôleur de gestion. J'ai un DECF (Diplôme d'Etude Comptable et Financière) et je suis trilingue Espagnol / Portugais.



Compétences en contrôle de gestion :

- Clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles

- Procédure budgétaire et le forecasting

- Reporting

- Rôle de Business Partner

- Suivi de la rentabilité client



Compétences en comptabilité :

- Arrêtée de fin de mois mensuel, trimestriel et annuel

- Etats réglementaires

- Consolidation

- Participation à la mise en place d'un logiciel



Compétences informatiques : Pack Office, PowerPoint, Business Objects, Essbase, Hyperion, HFM et Magnitude



Objectif :

Développer mon expertise sur un nouveau poste de contrôleur de gestion dans divers secteurs d'activité.



