Vanessa LETRANGE

En recherche active ....

Leadership,Esprit d'équipe ,savoir etre LUXE,

Organisée,polyvalente, souriante,capacité d adaptation et d organisation,

Excellent sens relationnel , méticuleuse .

Mon projet est d'intégrer une entreprise dans laquelle je pourrais m'investir et participer à un projet ambitieux. Rejoindre une organisation performante en recherche d'amélioration permanente et participer à la montée du chiffre d affaire de l entreprise.

J adore les challenges!!!



Mes compétences :

Bonne résistance physique et nerveuse

Fidélisation client

proposer des produits adaptés à la demande

accueil personnalisé des clients

Merchandising

microsoft Excel

cartes Fidelités

Leadership

Vente

Retail

Luxe