Vanessa MONTANARI

J'ai fondé Pharmaspecific, après une collaboration de 7 années sur des aires thérapeutiques d’envergure (telle que l’Oncologie) ; sur des études nationales, européennes et internationales ; de phase II, III et épidémiologiques.



Pharmaspecific propose une prestation complète en recherche clinique pour satisfaire vos besoins.



Nos atouts sont un haut niveau de qualité dans nos prestations, une grande efficacité et proactivité ainsi qu’une solide expertise.



Nous vous garantissons une entière confidentialité et une conformité avec les ICH, les directives européennes et la réglementation française.



Notre expertise thérapeutique porte sur :



L’oncologie :

Cancer du poumon non à petites cellules, Cancer du sein, Cancer du colon-rectum, Cancer de l’ovaire, Cancer urologique, Cancer de la thyroïde, Leucémie lymphoïde chronique, Myélome multiple



La virologie :

VIH



La cardiologie :

Syndrome coronarien aigue/diabète de type 2, Infarctus du myocarde, Insuffisance cardiaque diastolique



L’hématologie :

Syndrome myélodysplasique, Purpura thrombopénique idiopathique



Autre aire thérapeutique :

Nausées et vomissements induits par chimiothérapie/ Patients pédiatriques



Je suis Lauréate au trophée des entrepreneurs afro-créoles 2019 - Catégorie Innovation et société

http://enreso.org/



