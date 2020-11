Professionnelle exerçant depuis plus de 20 ans en gestion d'organisation dans le domaine du développement durable, transport, urbanisme, mais aussi tourisme sportif, Vanessa Normand est à lemploi de Vivre en Ville depuis le printemps 2009.

Elle en est depuis 2017 directrice générale adjointe.

Elle a également dirigé la mise en oeuvre de MOBI-O, le centre de gestion des déplacements (CGD) de Gatineau dont elle a été Directrice générale de 2011 à 2014.

Mme Normand a auparavant travaillé comme coordonnatrice du Centre de gestion des déplacements de Saint-Laurent (maintenant MOBA) de 2003 à 2009.

Titulaire dune maîtrise de géographie de lUniversité dOttawa (Canada) portant sur la gestion de la pollution atmosphérique, elle a également une maîtrise de luniversité de Grenoble (France) sur la gestion intégrée des ressources forestières, réalisée en échange avec l'université d'Ottawa.



Spécialisations :

* Administration des affaires et coordination de programmes et déquipes

* Gestionnaire - entreprises d'économie sociale et OBNL

* Financement de projets, d'organisations et recherche de commandites

* Gestion de projet, gestion financière et montage budgétaire

* Gestion d'équipe

* Gestion de la demande de transport, transport durable, aménagement du territoire

* Développement durable et environnement : éducation relative à lenvironnement, gestion intégrée des ressources naturelles, changements climatiques, pollution atmosphérique, etc.

* Concertation et partenariat (milieu municipal et autres acteurs du milieu environnemental et des transports)