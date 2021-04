Vanessa PARRILLA

Dans le commerce depuis 2001, j'ai acquis dans de multiples enseignes des savoirs, et savoirs faire professionnels. J'ai pu évoluer au fil de mon parcours en passant du statut de vendeuse à vendeuse principale itinérante pour devenir directrice de magasin de prêt à porter (2013 à aujourd'hui).

Je souhaite à présent élargir mon champ de compétences et être au coeur des coulisses des entreprises. C'est pour cela que je suis depuis peu (mars 2021) en formation de gestionnaire de paie à l'Adrec de Clermont-Ferrand (via un CIF).

Cela est pour moi la suite logique de mon parcours professionnel, je suis déterminée à réussir et je mise tout sur ce nouveau chapitre.