Vanessa TUCCI (BOSCHAT)

Entrepreneure, j'accompagne des personnes à mettre plus de sens et liberté dans leur projet professionnel.

Envie de changer? alors OSEZ et se dire que c'est possible !



Qui je suis :



Depuis longtemps l'écoute, l'accompagnement, l'entraide sont des sujets qui me passionnent. a travers mon expérience dans la Fondation pour l'Aide à la recherche sur la sclérose en plaques j'ai appris à écouter et à mieux comprendre les autres.



Entrepreneur : J'ai osé en août 2020 prendre un nouveau chemin en parallèle de mon emploi !

Je forme et accompagne une équipe de partenaires à atteindre leurs propres objectifs !



Vous aussi, vous vous dites que c'est possible... alors osez pousser la porte !