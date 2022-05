Vanessa VIDALLER

Mon double parcours professionnel m'a permis de développer des compétences dans les domaines suivants:

> Évaluation

•des connaissances

•des compétences

•des aptitudes

•de la personnalité

•des intérêts

Passation et interprétation de tests de capacités et de personnalité

Entretiens individuels

Bilans

Comptes rendus



> Accompagnement

Analyse de la demande et du besoin

Travail sur l’orientation

Repérage des ressources et des potentiels

Repérage des structures et mise en relation

Suivi du parcours et recadrage éventuel

Contractualisation d’une démarche d’insertion

Conseils en VAE

Conseils et animation d’ateliers sur les TRE (CV, LM, entretien)





> Travail d’Equipe

Participation à la mise en place d’un projet d’équipe, à la réponse à des appels d'offre

Relation partenaire

Échanges des savoirs et des savoirs faire

Analyse des pratiques

Communications, écrites et orales, des actions menées

Conception et / ou adaptation d’outils

Analyse du marché de l’emploi

Formations internes



> Enseignement / Formation / Ingénierie

Réalisation d’un contenu pédagogique

Planification d'actions

Animation de formations, ateliers

Adaptation à différents publics

Évaluation des acquis

Secteurs d’activités : université, grande école, entreprise



> Recherche

Définition d’un protocole de recherche

Méthodologie d’enquête qualitative et quantitative

Rédaction de comptes rendus

Maitrise des outils statistiques

Valorisation et diffusion des résultats



Mes compétences :

Formation

Accompagnement / Coaching

Psychologue du travail

RH

Recherche

Bilan de compétences

Formatrice

Réponse aux appels d'offres

Rédaction scientifique

Ingénierie de formation

Ingénierie pédagogique

Gestion des compétences

Rédaction

Conseil

Orientation professionnelle

Conseil VAE

Accompagnement collectif

Rédaction de synthèses