Seit Ende 2016 bin ich wieder selbständig mit meiner Firma VanMa Beauty GmbH. In Untermiete eines grösseren Wellness-, SPA und Beautycenters in Glattbrugg habe ich mir meinen eigenen Kundenkreis aufgebaut.

Mit meinem eigenen Beautycenter bin ich nun seit Januar 2020 in der Stadt Zürich.

Ich lege Wert auf Hygiene, hochstehende Produkte und eine angenehme Atmosphäre.



