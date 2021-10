Vera KADINA

Forte d'une expérience de plus de cinq ans dans le domaine accueil-réception, secrétariat et assistance administrative, je saurai mettre mes compétences et savoir-faire à votre service.



Ayant le Master Conseiller Formateur Multilingue et le Master Documentation, j'ai également une grande expérience dans l'enseignement



Mes compétences :

Accueil

Administration

Administration des ventes

ADV

Anglais

Enseignement

Français

Hôtesse

Hôtesse d'accueil

Russe

SAV

Secretariat

Service après vente

Tourisme

Traduction

Vente

ventes