- Savoir : Appliquer et faire appliquer les référentiels Qualité

- Savoir faire : Animer les traitements correctifs et préventifs des anomalies

- Savoir être : Proposer des actions liées à l’analyse des causes racines



Mes compétences :

Gestion de projet

QSE

Norme ISO 9001

Qualité

Aéronautique

Audit

Industrie

Norme ISO 14001

Ingénierie