Verger De Foncoussières PRODUCTEURS FRUITS ET LÉGUMES - MAGASIN FERMIER

Fruits à cueillir dans notre Verger sur l'arbre, pommes, cerises, abricots, prunes, raisins.



Egalement producteurs de pêches et nectarines, et de légumes, tomates, aubergines, courgettes et poivrons.



Agriculture biologique et raisonné et légumes sans traitement !



Magasin fermier sur l'exploitation pour vendre nos productions, et aussi d'autres produits sains, de qualité, de producteurs locaux : fruits, légumes, viandes, oeufs, produits laitiers, glaces, fromages, vins, bières, jus, pain, féculents, gâteaux, gâteaux apéritif, conserves, miels, confitures, huiles, cosmétiques ...

Des produits locaux au prix juste



https://www.vergerdefoncoussieres.com/