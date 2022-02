Véronique BOURGOGNE-SAYAD

Soyez heureux...différemment!



Etes vous différent par :



- votre personnalité

- vos origines ethno ou socio-culturelles

- votre parcours professionnel

- vos choix de vie personnels



S'épanouir avec et dans sa différence se fait en quatre étapes :



1) DECOUVRIR sa différence : visible ou non, la différence est rarement bien identifiée, bien nommée par la personne qui la porte, ses contours et sa signification peuvent être trop flous pour que ce soit confortable et qu'un travail de pacification puisse se faire.



2) COMPRENDRE sa différence : il s'agit d'avoir une idée précise et objective de la façon dont cette différence crée...la différence (quelles réactions chez soi et les autres, selon quel processus, quels en sont les rouages, les schémas récurrents, en négatif mais aussi en positif...)



3) AIMER sa différence : ou plutôt aimer être la personne que l'on est sans chercher à gommer sa différence mais au contraire en avoir une légitime fierté. Vivre avec en n'y pensant plus en termes de différence problématique mais d'identité existentielle fondamentale et indiscutable.



4) VALORISER sa différence : cette étape n'est pas indispensable, on peut préférer rester dans son coin,mais ce serait dommage de s'en priver puisque, aujourd'hui plus que jamais, dans un monde qui se cherche, c'est la différence qui apportera les solutions...si on sait la porter, l'apporter, la rendre séduisante et inspirante pour le reste du monde. Des idées neuves émergent de la rencontre des intelligences et des cultures diverses. C'est l'étape qui permet de se faire vraiment plaisir et de donner du sens à sa vie.



Je ne suis pas spécialiste de telle ou telle différence, mais du sentiment de différence car là est la vraie racine du mal-être et des insatisfactions...ou de sa joie : l'idée qu'on se fait de sa différence.



