Véronique DAUMAS

Technicienne appliquée et exigeante, fiable et dynamique. Force de proposition en innovation. En recherche constante pour l'association de la qualité et de l'amélioration des techniques (notamment de productivité). Exécute son travail avec rigueur. Respecte strictement les règles de sécurités. Bon contact humain, ouverte aux autres.



Mes compétences :

Radioactivité

Recherche et dévelopement

Binding

Enzymologie