Véronique DE LA DEVÈZE

Actuellement en poste en cuisine de collectivités (EHPAD/petite cuisine centrale 300 repas/j), je suis à la recherche de ma prochaine destination.



Expérience de la restauration traditionnelle, collective, formation et création d'un service de chef à domicile : un parcours atypique qui m'apporte une grande ouverture d'esprit et m'offre une vision large de la restauration.



Curieuse, enthousiaste, je souhaite apporter mon grain de sel à une entreprise au service de ses client.e.s.

Je travaille en équipe aussi bien qu'en autonomie et m'intéresse aux produits locaux et aux circuits courts.



Mes compétences :

Sens du service et du client

Techniques culinaires

Formation des cuisinier.e.s

Autonomie

Planification de projet

Synthèse rédactionnelle

Sens de l'initiative

Réactivité

Adaptabilité

Force de proposition

Créativité

Fiches techniques

Aisance relationnelle

Photos

Rédaction de contenus web