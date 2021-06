Véronique DURAND (VÉRONIQUE DURAND)

J'ai toujours travaillé dans le commerce de proximité. D'abord en restauration , en tant qu'adjointe de direction pour une chaîne d'hôtel restaurant. Puis en tant qu'indépendante dans la restauration et 12 ans dans la vente. Depuis juillet 2020, je suis secrétaire indépendante pour les artisans, commerçants et particuliers. Je travaille à mon domicile ou je me déplace selon les souhaits de mes clients.