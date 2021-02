Véronique FEUNTEUN

Bonjour,



après sept années d'expériences en agences photographiques ; agence Visa, puis associée à la création de l'agence Diaporama, j'effectue - et recherche ! - différentes missions iconographiques.



En plus de remplacements au sein des services photos de "Management", "Voici", "Femme Actuelle" et du "Figaro Magazine", j'ai la chance d'avoir présenté mon travail iconographique sur les grilles du jardin du Luxembourg à l'occasion de l'exposition anniversaire - 30 ans !- du Figaro Magazine du 15 avril au 15 juillet 2008.



A Montréal de septembre à Mai 2009, j'ai collaboré au "Mouvement d'Art Public" pour deux expositions "Paysages transformés" dans le cadre de "Montréal en Lumière" et aussi du festival de films de Portneuf sur l'environnement de St Casimir.



De retour en France, j'ai collaboré au magazine BE depuis le lancement jusqu'au passage en mensuel et fais maintenant parti de l'équipe du Parisien Magazine depuis le premier numéro.



Mes compétences :

Iconographe

Photo

Journaliste

Photographie

Arts

Art

Journalisme

Reportage