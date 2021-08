Véronique GREGOIRE

De formation EM Lyon, j'ai effectué une grande partie de ma carrière dans le secteur des transports de voyageurs, tant dans sa partie industrielle (Renault Trucks) que dans les services aux collectivités, dont 17 années au sein du groupe KEOLIS. J'y ai occupé des postes opérationnels au sein de filiales (membre de Codir) urbaines et interurbaines, ainsi qu'au siège, dans des fonctions commerciales - marketing- qualité.

J'ai compléte ma formation initiale par des diplômes d'auditrice IRCA et d'assesseur européen EFQM (European Foundation for quality management).

Depuis 2007, j'ai développé une activité de conseil en qualité et développement durable auprès des collectivités et des opérateurs de transport. En 2015, j'ai obtenu un Master 2 Européen de Management Opérationnel du Développement Durable.

Pendant 5 ans j'ai occupé le poste de Responsable Qualité et RSE du Groupe CarPostal France, à Saint- Priest, que j'ai accompagné vers une Labellisation RSE Lucie selon l'ISO 26 000 obtenue en janvier 2015. Le groupe CarPostal France ayant été racheté par KEOLIS, je suis revenue depuis 2020 à des fonctions marketing au sein de sa plus grosse filiale lyonnaise.



Mes compétences :

Développement durable

Transports

Qualité

Marketing

Conseil

Gestion de projet

Management

Services

Audits

Formation

Performance

Audit