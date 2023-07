Véronique GRESSIER

Gérer, organiser et optimiser l’ensemble de la production print, de la communication print/digitale et des sites web avec les différents intervenants internes et extérieurs.

Négocier les budgets achats.

Veiller à l'évolution des technologies.

Conduite des compétences des collaborateurs en phase avec l’évolution technologique du print et du digital.



Mes compétences :

Management d’équipe

Expert en production print

Adobe CS (Photoshop - Indesign - Illustrator)

Expert de l'ensemble de la chaîne graphique

Créativité

Notions de Cascading Style sheets