Véronique LABROSSE-HELD

En poste à la Biocoop Ainay depuis février 2019, structure plus en adéquation avec mes valeurs.

Précédemment employée à la librairie Decitre depuis 27 ans, j'ai pu conjuguer mon goût du contact humain et de la culture.

J'y ai occupé 5 postes différents, chacun de ces postes requérant des compétences différentes et complémentaires.

Caissière, puis libraire au rayon bandes dessinées, préparatrice d'offices pour les collectivités, responsable du suivi des commandes pour les magasins du réseau et opératrice de retrait de commande.

J'ai su faire preuve de rigueur, d'adaptabilité et mettre en place des actions pour effectuer au mieux mes missions dans ces différents postes.

Efficace et motivée, j'aime travailler en équipe et sais faire preuve d'initiative.

Adaptabilité et curiosité sont des mots qui me caractérisent.



Mes compétences :

Rigueur

Adaptabilité

Accueil

Polyvalence

Travail en équipe

Autonomie professionnelle