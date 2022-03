Véronique LITAUDON

Depuis plus de 20 ans chez EDF, j'ai travaillé dans 3 domaines : centrales nucléaires, distribution, commerce.

Mes domaines de compétences : management, pilotage de projets, gestion de budgets, animation de réseaux, conduite du changement, relation clients et communication.

Je suis reconnue pour être organisée, réactive, créative, adaptable, fédératrice, empathique, à l'écoute avec la capacité de prendre des décisions dans mon champs de responsabilité. J'aime "embarquer" des collaborateurs dans des projets, les aider à vivre le changement et travailler en équipe.

J'ai aujourd'hui envie de mettre mes compétences au service d'un nouveau domaine.

J'ai une appétence pour le coaching. J'envisage de me former cette année.



Mes compétences :

Conduite du changement

Pilotage d'activité

Gestion budgétaire

Management

Conduite de projet

Animation d'équipe

Communication

Gestion de la relation client

Relationnel