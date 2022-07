Véronique LOPES

Polyvalente, pro-active et ayant le sens de l'analyse rapide pour débloquer des situations urgentes sont des atouts que j'ai pu développer lors de mon expérience professionnelle notamment dans une PME de négoce à travers l'organisation de transports et l'import export pour 3 sociétés simultanément (industries de la confection et société de négoce). Travailler dans le négoce c'est travailler dans l'urgence, être réactif est essentiel.



Ma devise: tout problème a une ou des solutions.





Mes compétences :

Export

Transport

International

Polyvalent

Import

Commercial

Administration des ventes