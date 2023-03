Véronique MAYEUX

De formation scientifique dès les premières années d'études, orientée vers les laboratoires d'analyses biologiques dans un premier temps puis la biologie cellulaire, moléculaire et la neurobiologie par la suite, je me suis tournée vers la sécurité après un licenciement économique en 2003. Une expérience internationale en laboratoires de recherche avec un pré-doctorat au Canada puis un post-doctorat à Londres m'ont permis de me familiariser avec la langue anglaise. Le travail en sécurité biologique réalisé à l'ESRF depuis 2006 m'a comblée à la fois sur le plan scientifique et sur le plan des responsabilités, me permettant d'offrir aux scientifiques des options alternatives à leurs projets pour rester en conformité avec la règlementation tout en poursuivant leurs recherches.

Depuis plusieurs mois, faisant suite à une réorganisation de mon unité et une nouvelle tendance politique de l'entreprise, je ne dispose plus de la latitude et de l'autonomie requise pour m'épanouir dans mon travail quotidien. Je recherche de nouveaux challenges pour mettre à disposition mon savoir et ma force de travail.



Mes compétences :

Analyses des risques et plans de prévention

Expérimentation animale

Biologie cellulaire

Biologie moléculaire

Formateur opérateur autoclave

Laboratoires de confinement niveau 2

Déclarations OGM, agents contrôles et échantillons