Veronique METAYER

Je m'appelle Véronique, je suis née en Bretagne , y ai travaillé 25 ans avant de m'installer à Romans sur Isère, j'ai deux grandsenfants . Je suis à la recherche d’un nouvel emploi dans le champ de la formation dans lequel j'aimerais apporter mes compétences et mon expérience professionnelle

Durant 22 ans j'ai travaillé à la MJC de Douarnenez dans le département du Finistère. Les fonctions que j'ai pu y occuper m'ont permis d'acquérir une très bonne connaissance de la vie associative, une maîtrise du travail en équipe et en partenariat, des conduites de projets participatifs avec des collectifs différents (jeunes, bénévoles associatifs, habitants, élus), de projets culturels et socioculturels.

Depuis 2011 je m’inscris dans le champ de la formation et à ce titre interviens sur les thèmes relation/communication, travaille sur la posture éducatives. J'interviens également sur des modules spécifiques tel que l’accueil des publics difficiles, la sensibilisation à la gestion des conflits ou gestion du stress, sur l'approcha coopérative mais également dans le thème des courants pédagogiques autour de la gestion des groupes....

Je ne crains pas relever des défis, de mettre en œuvre des savoir-faire et être au service d'objectifs et de choix privilégiant «le vivre ensemble» et le pouvoir d'agir de chacun.

Je souhaiterai dans un poste futur, pouvoir contribuer à la réalisation de transformations profondes des manières de vivre et de travailler ensemble, rendre possible l'émergence de la coopération et de l'intelligence collective au cœur des institutions et de la vie sociale en général

Ma fonction de directrice adjointe dans une association d'éducation populaire m'a permise de conforter ses dernières années mes qualités de manager fédérateur, de donner du sens, de développer une méthode et des outils au service d’objectifs.



Mes compétences :

Education

Education populaire