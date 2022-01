Véronique PIAGET

J'exerce depuis une trentaine d'années des responsabilités commerciales et marketing en B to B, dans le domaine des Semiconducteurs, sur le territoire Français et International.



J'ai développé et accompagné dans leur expansion des comptes stratégiques, des PME, des start-ups dans une grande diversité de secteurs : industriel, consumer, médical.



La multiplicité des projets et clients rencontrés m'a permis de travailler dans des contextes culturels différents et de faire face à des complexités multiples : relation tripartite (client/distributeur/fournisseur), cohérence des prix sur les territoires offshore, respect des contrats logistiques mis en place et suivi chez les sous traitants asiatiques, collaboration avec les services achats pour l'anticipation des besoins.



Mon expérience m'a permis de renforcer mon sens du service et une relation de confiance avec mes clients et fournisseurs.

J'ai développé une grande polyvalence, un sens prononcé de l'écoute et du relationnel aussi bien qu'une certaine rapidité de décision tout en sachant aussi bien travailler de façon autonome qu'en équipe.



veronique.piaget@gmail.com

+33 7 69 84 15 05