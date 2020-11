Veronique TERRASSIER

ASTER Associés est un cabinet d'Expertise Comptable et de Conseil, proposant aussi des missions de Management de Transition pour les Directions Financières et en particulier dans les métiers du Contrôle de Gestion et Contrôle Interne.

Nous pouvons répondre à vos besoins en mettant à votre disposition ponctuellement des Managers confirmés capables de s'adapter immédiatement au Business, équipes, processus internes, systèmes d'information...

Nous intervenons dans les équipes financières (comptabilité/reporting/contrôle de gestion), dans le cadre de la mise en place de nouveaux systèmes d'information, pour renforcer les fonctions Controlling, ....

Maîtrise de SAP et aide à l'implémentation d'ERP.



Mes compétences :

Gestion

Fiscalité

Contrôle de gestion

Comptabilité

Commissariat aux comptes

Conseil

Expertise comptable

Finance

Audit