Véronique VÉRONIQUE TEUCILIDE (TEUCILIDE)

Bonjour,



Jexerce une activité dans le domaine comptable depuis une trentaine dannées.

Au cours de mes précédents postes, jai développé des compétences en comptabilité générale, immobilière, et dernièrement notes de frais et fournisseurs.

En congé de reclassement PSE Airbus, jai suivi à cette occasion une formation en paie.Ensuite, j'ai occupé un poste d'aide-comptable dans un lycée lequel en raison d'une baisse d'activité s'est terminé par une rupture conventionnelle.

Jai la perspective de travailler encore, et à ce titre je suis en recherche demploi.



Dynamisme, conscience professionnelle et rigueur, alliés à une aisance relationnelle sont des atouts que je souhaite vivement développer dans le cadre d'une future collaboration.



Je suis disponible immédiatement pour un entretien à votre convenance afin de vous faire part des motivations qui maniment pour cet emploi.



Je vous prie dagréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.







Véronique TEUCILIDE



Mes compétences :

SAP

Reconciliations

Microsoft Word

Microsoft Excel