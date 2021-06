Véronique VIART

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2020 (CDI) Pilote de projets UNiT Limoges (87)

2018-2020 (CDD) Chargée d'aménagements immobiliers LIMOGES (87)

2017 (interim) CO-TECH BRIVE(19)

2015 (CDD) Patrick DARTIGEAS architecte DPLG BRIVE (19)

2012-2013 (CDD) L'agence des collectivités à LAGUENNE (19)

2011-2013 (CDD) CAPHORNIER Assistance Maîtrise d'Ouvrage à PARIS (75008)

2010-2011-2012-2013-2014-2017 (CDD) SARL Nathalie FAYAT Architecte DPLG à BRIVE (19)

2008 SELARL DARCHITECTURE J.P. BOUILLAGUET ET ASSOCIES à SEILHAC (19)

2006-2007 EURL Xavier ROMEU à BRIVE la Gaillarde (19)

1994-2006 SCP BOURGEOIS-VIGIER à PERIGUEUX (24)

1990-1994 J.J. BELEZY à LIMOGES (87)



AUTRES EXPERIENCES

2017 Chargée d'accueil et d'animation Maison de l'Arbre et de la nature à CHAMBERET (19)

2016 Chargée d'accueil et d'animation Maison de Pays des Monédières à CHAUMEIL (19)

2013 Création d'un gîte 3 épis (6 personnes)

2001 Exposition "Zen Kabane" (ossature bois & chanvre)

2000 "Cabane naturelle pour rêve surnaturels"

1990 2ème prix "Crayon d'or" du S.N.A.I. Limousin

1988 Animatrice socio-éducative à MONTREUIL (93)

1986 Animatrice socio-éducative à SOISSONS (02)



PARCOURS DE FORMATION

2010-2011-2012 Formation à distance École chez soi "Artiste-Décorateur"

1991 DAO cours du soir Fédération Compagnonique des Métiers du Bâtiment LIMOGES (87)

1990 BTS Négoce de l'ameublement décoration CCI de LIMOGES (87)

1985 Animateur Educateur de collectivité INFAC à NOGENT sur Marne (94)

1983 Faculté de Psychologie UER BORDEAUX II (33)

1980 Baccalauréat A4 Lycée J. B. DARNET à Saint YRIEIX (87)

1979 Section Dessin-Histoire de l'art Lycée A. RENOIR à LIMOGES (87)



Mes compétences :

Archicad

Artlantis

Communication

Conception

Environnement

Teamwork

Adobe Photoshop

Microsoft Excel

Microsoft Publisher

Microsoft Word