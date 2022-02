Veronique VIGNIER

Après plusieurs années passées dans le domaine des VRD, mais aussi l’eau et l’assainissement dans des postes à responsabilités (responsable d’agence, technique, de département…) en région Parisienne et maintenant retour en Bretagne.

Garant du bon fonctionnement de l’agence, département, j'assure la gestion d’un centre de profit (responsable d’une filiale VRD et Environnement) et la cohésion d’un groupe (de 10 à 30 ingénieurs et techniciens) tout en maintenant un esprit d’équipe.

J'ai travaillé aussi bien dans de grande entreprises (Lyonnaise des eaux, VEOLIA) mais aussi dans de petites PME et dans des organismes publics

Autonome, tout en sachant reporter à la direction générale, je sais gérer des projets complexes faisant intervenir tout à la fois les aspects techniques et réglementaires dont le code des marchés publics.

Je privilégie les relations humaines et le contact direct avec mes collaborateurs, ainsi qu’avec les clients dont les communes, collectivités, …

Etant originaire de la Bretagne, j'ai vécu en region Parisienne mais aussi en Alsace. .

Mon parcours bien très varié montre une grande adaptation mais aussi une grande autonome, sérieuse et un sens de organisation.



Mes compétences :

Chef de projet

Environnement

Chimie

Eaux potables

Management

Assainissement

VRD