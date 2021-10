Véronique VINCENT

Installée en tant qu'infographiste webdesigner depuis 1 an et demi et après 10 ans d'expérience dans mon domaine, je suis en mesure de réaliser tous vos travaux d'impression, sur tout type de support (bâche, tee-shirt, sticker...) : dépliant, annonce presse, invitation, plaquette, bulletin, affiche, kakemono, ...



Mais aussi tout type de travaux Internet : site Internet, bannière web (GIF - Flash), newsletter, animation flash...



Mon site : http://www.veronique-vincent.com



Mes compétences :

Animation

Animation Flash

Création

Flash

infographiste

Internet

Newsletter

Presse

Site internet

Web

Webdesigner