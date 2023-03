Vévé LUKATULA (WALUKUMBU)

Nom LUKATULA WALUKUMBU Vévé

Titre Chargé de Finances

Nationalité Congolaises

Adresse Avenue de la Paix, Jolie Parc, Kinshasa

Avenue de a Presse, Ndendere, Ibanda, Bukavu,

Ibanda Bukavu +243816584649 +24385398513



Qualification Professionnelle

Formation scolaire et universitaire

De 2001-2003: Institut Superieur dEtudes Commerciales et Financières. Licence en sciences Commerciales et financières: Finances et comptabilité.

De 1992-1995:

Institut Superieur dEtudes Commerciales et Financières. Diplôme de Gradué en Science Commerciales et Financières, Option: Gestion Financière et Bancaire.

De 1983-1989:

Institut de Katwa /Butembo Nord-Kivu Diplôme d'Etat à l'institut de Katwa à Butembo, Section Technique Commerciale et Administrative

De 1977-1983:

Ecole Primaire Kalama Ihanga Certificat d'études primaire EP KALAMA IHANGA / 5th CELPA

Formation Professionnelle

2003: Stage de professionnalisation au Programme de Mobilisation et Gestion de Ressource de la CBCA (MGR/CBCA)

1994: Stage de professionnalisation au Syndicat d'entraide Chrétien: SEC Bukavu

Septembre 2020 Initiation au travail d'agent Fiscal, Kinshasa 2020, GFA Consulting Group.

Octobre 2018: Formation en Gestion de subvention de l'Union européenne, USAID et DGD, Axiom Begique, Kinshasa, octobre 2018

Octobre 2017, Formation sur la Gestion Financière et le logiciel comptable TOMPRO par le Fonds Social de la République Démocratique du Congo/Banque Mondiale.

April 2012, Formation sur la Comptabilité selon le plan Comptable du système Comptable OHADA.

Plusieurs séminaires sur la Gestion Administratives, de ressources humaines et Financières

2010:

Octobre 2008:

Formation en Logiciel Exact For Windows/ Comptabilité Formation en en Gestion financière par MDF-Afrique Centrale en collaboration avec War Child Hollande à Bukavu Juillet 2010

Formation en Maîtrise du Logiciel SAGE SAARI/ Comptabilité (SAGA) par AGESFO Douala à Goma/ Octobre 08

Formation en Gestion financière et Comptable des partenaires de EED/ Allemagne (12 Jrs) par AGESFO Douala à Goma/ Octobre 08

2008: Séminaire de Formation sur la gestion des institutions de micro finance pour la réduction de la pauvreté (partage de l'expérience de SACCOS de la Tanzanie, de Caisse Villageoises de CEDERU/Kibututu- financé par EPR suisse). Organisé par le Département de la Diaconie et Développement de la CBCA à la Paroisse CBCA Birere Goma

2008: Formation en Développement Organisationnel à lInstitut dEnseignement Médical /IEM-VIRUNGA-Goma Juin 2008)

2003: Formation en Comptabilité par le Département de Finances CBCA et le programme de Mobilisation et Gestion de Ressources à Kitsombiro

2002: Formation en audit et Expertise comptable par le programme de Mobilisation et Gestion de Ressources/CBCA à Université Libre des Pays des Grands Lacs Goma

2000: Formation en Comptabilité et Exigence de Bailleurs au Centre dAccueil Protestant Tuneko-Goma 2000

Janvier-Mars 2003 Formation en Informatique Bureautique; Word, Excel, Internet, EBP/Comptabilité

1993: Formation sur la Prévention et la lutte contre le VIH/SIDA par CEMUBAC, Projet SIDA Sud Kivu et FORSE





Compétences linguistiques (1 excellent; 5 moyen):

Langue lu parlé écrit

Français 1 1 1

Anglais 5 5 5



Expérience Professionnelle

Résumé de l'expérience et qualité professionnelle: Expérience de plusieurs années en:

- Gestion financière et administrative des projets des ONG Nationale et Internationales financées par plusieurs bailleurs de fonds

- contrôle financier,

- contrôle interne

- contrôle des stocks et des actifs, procédures de passation du marché

- gestion du personnel

- Expérience dans la préparation et présentation professionnelle de rapports financiers.

- Excellente relation avec les organismes étatiques en rapport avec la gestion du personnel et les institutions bancaires

- Forte expérience dans le montage, organisation et gestion des Unités de Production et activité génératrice de revenu.

- Précis et engagé pour atteindre les résultats attendus

- auto-motivé,

- Intègre et honnête dans les relations économiques et financières (le personnel et tiers)

- Organisé avec un souci pour les détails

- Excellente relation interpersonnelle et en milieu multiculturel.

- Excellente communication orale et écrite (Français: TB, Anglais :B)

- Compétence informatique:

informatique bureautique (Excel, Word, PowerPoint)

familiers aux interfaces Outlook, One drive, et travail en ligne.

- logiciels de comptabilité et de paie:

Tompro, SAGE SAARI, Quikbooks, Exact for windows, Ciel Compta, EBP, etc.)

Projet (de à) Du 7 février 2023 à nos jours : Bureau d'études Scientifiques et Technique (BEST-Congo)

Place Bukavu, République Démocratique du Congo

Employeur BEST-RDC

Position Chargé administration et des Finances

Description des tâches - Emettre et saisir les demande de payement et le soumettre aux signatures des organes de gestion;

- Suivre et régulariser les avances émis sur les journaux de dépenses;

- Affecter les dépenses dans les fiches de suivis budgétaires;

- Assurer la vérification de tous les documents administratifs et financiers avant archivages;

- Assurer l'archivage des documents selon la procédure interne.

Contrôle de gestion

- Vérifier l'éligibilité des dépenses selon les règles avant tout décaissement;

- Tenir les livres de banque et procéder au rapprochement bancaire mensuel.

- Clôturer mensuellement et trimestriellement les comptes du projets et la comptabilité;

- Préparer avec le siège, les clôtures de certains des projets à terme.

Reporting financiers et analyse financière:

- Appuyer les équipes projets dans la planification budgétaire des projets;

- Contribuer à l'analyse les différents indicateurs de rentabilité interne;

- Participer à l'élaboration des reportings financiers internes et externes;

- Alimenter les reportings internes (RPP, budget initial, Budget révisé et les analyser avec le service financier et les opérations) ;

- Suivi des décaissements bailleurs.

Projet (de à) Octobre 2022 à 6 Février 2023 : Eglise du Christ au Congo, Présidence Nationale

Place Kinshasa, République Démocratique du Congo

Employeur Eglise du Christ au Congo

Position Secrétaire Administratif (Directeur de Cabinet) du 2ème Vice-Président National de l'Église du Christ au Congo

Description des tâches S'occuper de la gestion administrative et financière du cabinet du 2ème Vice-Président National en Charge des questions de la Diaconie et de Développement.

Projet (de à) octobre 2021 à septembre 2022: Syndicat d'entraide Chrétienne (SEC-Kinshasa)

Place Kinshasa, République Démocratique du Congo

Employeur Syndicat d'entraide Chrétienne

Position Directeur Administratif et Financier

Description de tâche - Veille à la tenue d'une comptabilité régulière,

- Veille à la sauvegarde et à la protection du patrimoine,

- Veille à la conformité des dépenses exécutées,

- Assure le suivi budgétaire quotidien de toutes les transactions passées ;

- Suit le dénouement de toutes les avances de fonds octroyées

- Vérifie et signe les comptes et les états consolidés de chaque projet/ programme ;

- Cosigne les titres de paiement émis sur le compte désigné, le compte d'opérations de la coordination et le compte de contrepartie

- Produit les rapports financiers périodiques de tous les projets/ programmes

- Certifie les factures et les décomptes des fournisseurs

- Valide les requêtes pour décaissement préparées par les comptables trésorerie ;

- Supervise la tenue de la comptabilité par les comptables du SEC et les comptables des EMO disposant de Logiciel comptable ;

- Vérifie et valide en fin de journées les saisies effectuées par les comptables du SEC dans Logiciel comptable ;

- Vérifie et valide à la fin de chaque mois, les saisies effectuées par les comptables des EMO dans Logiciel comptable ;

- Vérifie et valide à la fin de chaque mois le lettrage et la réconciliation des comptes de tiers

- Produit à la fin de chaque trimestre et en fin d'année les comptes et états financiers consolidés de chaque projet/ programme ;

- Véifie et approuve les pièces justifications de dépenses ;

- Assure la revue des réconciliations bancaires mensuelles préparées par les comptables

- Fait le suivi de la maturité d'enregistrement des revues des pièces pour les comptabilités des entités de mise en œuvre sans Logiciel comptable ;

- Pré valide les traitements de validation des comptabilités réalisés par les comptables d'axe ;

- Appuie l'analyse et la justification des soldes des comptes pour chaque période de rapportage

- S'assure des lettrages effectifs des comptes par les comptables

- Tient à jour la comptabilité trésorerie du SEC ;

- Exécute les paiements autorisés ;

- Assure le suivi budgétaire des requêtes ;

- Prépare les états de rapprochement bancaire mensuel :

- Assure le contrôle des caisses ;

- Edite les états et documents nécessaires pour la préparation des rapports financiers

- Vérifie et valide les pièces justificatives et les rapports financiers des EMO ;

- Contrôle et valide les comptabilités des EMO ;

- Assure la centralisation des écritures comptables des EMO.

- Procède à la fin de chaque mois au lettrage et à la réconciliation des comptes de tiers

Projet (de à) Davril 2020 au 23 septembre 2021: Projet Public Management Fonds Mondial-GAVI appui à la gestion des finances publique du Minsitère de la Santé de la République Democratique du Congo: GFA Consulting Group

Place Divisions Provinciales de la Santé de Maniema et Maindombe

Employeur GFA Consulting Groupe

Position Provincial Finance Expert

Description de tâche - Appuyer le Ministère de la Santé et les Divisions Provinciales de la Santé (DPS) dans la gestion financière de ressources financières de donateurs Fonds Mondial et GAVI dans la lutte contre les maladies : Paludisme, Tuberculose et VIH ainsi que la vaccination de la population

- Assurer la comptabilisation des opérations dans le logiciel Tompro et ou autres logiciels pouvant extraire automatiquement le rapport financier

- Appuyer la DPS dans la production des rapports financiers mensuel, trimestriel, annuel ainsi que circonstanciel à soumettre aux bailleurs Fonds Mondial et GAVI

- Vérifier le respect de procédures dans la passation des marchés, avant toutes autorisations de dépenses.

- Scanner les pièces justificatives ainsi que les autres éléments et le placer sur OneDrive.

- Cosignature des documents de retrait de fonds en Banque et à la caisse

- Préparer les audits externes des sous récipiendaires.

- Préparer et soumettre des rapports financiers électroniques mensuels

- Envoyer les rapports électroniques au à la Coordination des provinces à Kinshasa dans les 5 jours du mois suivant, et les reçus et pièces justificatives au cours du mois suivant

- Conservez tous les registres, y compris les reçus / pièces justificatives avec la commande et la mise à jour mensuelle

- Analyser et autoriser en signant les chèques et autres documents de valeurs

- Suivre et tenir le journal Banque en établissant chaque mois des rapprochement bancaires du compte du projet pour confirmer l'exactitude des relevés et des soldes des comptes

- Surveiller et gérer les comptes bancaires et s'assurer que les paiements sont effectués dans le délai

- Surveiller les transactions financières du projet

- Suivre les transferts électroniques de fonds du siège social du de la CAGF vers le (s) compte (s) du projet dans le Division Provinciale de la santé vers le (s) compte (s) du projet dans le Division Provinciale de la santé

- Préparer les plans de travail trimestriel aux coordinations Provinciales du Programme National Paludisme, Programme National de lutte contre le VIH et la Coordination Provinciale de lutte contre la tuberculose des provinces et à la CAGF conformément au plan de travail annuel et au budget du projet

- Participer à la préparation et au suivi du budget du projet

- Surveiller les dépenses du projet pour assurer la conformité avec les manuelle de procédures administratives et Financière du Ministère de la Santé



Projet (de à) D'avril 2017 au 24 2020: Projet d'appui holistique des victimes des violences sexuelles et femmes souffrant des pathologies gynécologiques à l'hôpital Général de Référence de Panzi/Financé par Union européenne/DEVCO

Place Bukavu, République Démocratique du Congo

Employeur Panzi Fondation /du Dr Denis Mukwegwe Prix Nobel de la Paix 2018

Position Finance Manager

Description de tâche - Assurer le suivi des budgets de l'administration et de tous les projets de la Fondation Panzi

- Concevoir divers documents comptables de la Fondation Panzi

- Effectuer le contrôle journalier et/ou périodique de la caisse et vérifier le livre de caisse, Assurer l'enregistrement de toutes les opérations de la banque et procéder au rapprochement bancaire ;

- Assurer élaboration des rapports comptables requis et l'élaboration des activités ;

- Mettre sur pied un système comptable conforme au plan général et aux procédures de la Fondation Panzi

- Contribuer à la formation continue des comptables de la fondation Panzi et autres collaborateurs divers selon les besoins de manière à leur permettre une bonne compréhension des états financiers mis à leur disposition,

- Approuver les différentes dépenses selon la demande et les besoins du projet, après vérification de leur conformité au budget.

- Transmettre mensuellement au Secrétaire Exécutif le rapport consolidé des Projets,

- Assurer la coordination, le contrôle, le suivi ainsi que la formation, des comptables des piliers, juridique, socio-économique, plaidoyer et médical soutenu par le projet.

- Convertir d'une manière adéquate les montants des transactions en devises sur base du tableau de taux de change

- Produire les journaux comptables et le grand livre

- Saisir les pièces comptables (factures, pièces de caisse, pièces de banque, ordre de paiement,) et éditer les états financiers périodiques

- Tenir les fiches budgétaires ressorties dans le modèle financier et faire un suivi régulier par rapport aux prévisions et au plan de trésorerie

- Mettre trimestriellement à la disposition du comité de gestion de la Fondation Panzi, la situation comptable des projets ou programmes en cours

- Produire ses rapports des gestions mensuelles, trimestrielles et annuelles

- Exécuter toute autre tâche demandée par la hiérarchie dans les limites des capacités du détenteur du Poste et en lien avec le Poste.

- Comptable du Pilier Réinsertion Socio-économique de la Fondation Panzi/Dorcas Rurale (Projet réinsertion socio-économique de survivantes de violences sexuelles financé par la Stéphan Lewis Fondation/Canada)

- Comptable du Projet Badilika (Projet Plaidoyer financé par Nowrgian Church Aid, Projet Plaidoyer Financé par PMU, Projet Bourse d'études financé par Fondation Roi Baudouin et Projet Save the Girls financé par Barn Samariten)

- Comptable du Projet PEP financé par Global Stratégies

- 20 au 31 août 2019, membre de l'équipe de Communication de la Fondation Panzi (membre de de la Commission de communication et engagement de la Communauté de la Coordination de la riposte d'Ébola Sud Kivu) dans la riposte de la Maladie à Virus d'Ébola dans le Territoire de Mwenga au Sud Kivu.

Projet (de à) Juin 2010 au 31 Janvier, 2017:Programme Diocésain d'encadrement des enfants de la rue PEDER/Archidiocèse de Bukavu



Place Bukavu, DRC

Employeur Programme Diocésain d'encadrement des enfants de la Rue. (PEDER / Archidiocèse of Bukavu).

Position Chargé des Finances et Comptable

description de tâches - Dans mon parcours professionnel, jai participé à la gestion et ai assuré la gestion financière et comptable ainsi que le rapportage des projets financés par les organisations ci-après MISEREOR, USAID, Incotro Frai Popoli, Union Européenne, StreetInvest, UKAID, DIfD, Sign of Hope, Street Child Africa, Fondation Limmat, PAM, War Child Hollande, Save the Children, Chance for Childhood, Secours Catholique Caritas France en tant que, Comptable et chargé de finances.

- Résumé de mes attributions de tâche en tant que comptable et chargé de finances :

- Je :

- Vérifie les rapports de dépenses pour assurer que les montants sont corrects et les pièces comptables sont valides et authentiques

- Prépare les chèques ou tout autre document de paiement et les demandes de transfert sur la base des documents approuvés comme requis par les procédures, et présente ces chèques et demandes de transfert aux signataires de comptes bancaires

- S'assure que les rapports de dépenses ont été approuvés selon les procédures du PEDER avant d'exécuter une dépense

- Fais le suivi des avances octroyées, frais de mission et opérationnelles et réceptionne le rapport de mission, et fais rapport à la Sœur Coordinatrice sur les écarts entre les sommes reçues et recouvre le débiteur

- Prépare les paiements par chèques ou en espèces et les demandes de transfert bancaires sur la base des documents requis par les procédures Administratives et financières du PEDER

- Enregistre les pièces comptables des dépenses et recettes dans les journaux comptables

- Prépare les quittances et reçus de paiements (paiements en espèces ou par chèque) et s'assure que toutes les transactions sont correctement et entièrement documentées.

- Gérer la trésorerie de la structure et assure que les fonds sont disponibles pour les opérations du bureau ; préparer sur une base mensuelle en coordination avec la Sœur Coordinatrice le budget des programmes, le plan de trésorerie et le personnel des projets.

- Enregistre journellement toutes les pièces comptables de paiements dans le logiciel Exact For Windows.

- Prépare les photocopies des pièces justificatives, les scanner et les envoyer aux bailleurs de fonds ou le présenter auprès des auditeurs.

- Classe toutes les quittances et reçus des transactions effectuées en espèces ou par transactions bancaires et maintient un fichier de classement des quittances et reçus qui soit à jour, complet, et sécurisé.

- Fais un inventaire physique de caisse et rédige un rapport hebdomadaire et mensuel de la caisse.

- Gère tous les dossiers des contrats de location et bail, et prépare les paiements.

- Prépare les rapports financiers mensuels à envoyer aux bailleurs dans le délai.

- Prépare les sessions d'audit et de contrôle statutaires des organes de gestion

Projet (de à ) Janvier 2009 janvier 2010 Centre de Promotion Rurale/Promotion des Initiatives Féminines dans l'Ile d'IdjwiCPR/ PIFI II) financé par EED / Allemagne aujourd'hui Pain pour le Monde

Place BUGARULA Idjwi (Sud-Kivu)

Employer Centre de Promotion Rurale (CPR / Communauté Baptiste au Centre de l'Afrique) Promotion des Initiatives Féminines dans l'Ile d'Idjwi

/ PIFI II

Position Responsable de l'administration et Finance

Description de tâches De ce fait, je me m'occupais des tâches suivantes

Administration :

- Suivre le mouvement du personnel

- Suivre le contrat du Personnel et en proposer le renouvellement de ceux à terme d'expiration

- Evaluer le besoin en Personnel

- Proposer le terme de référence et les critères de recrutement, sur base de besoin ressenti par les services demandeurs.

- Evaluer le personnel

- Calculer toutes les redevances fiscales et sociales en rapport avec le personnel et s'occuper de leur payement aux services concernés

- Être en relation étroite avec les services étatiques et sociaux œuvrant dans le cadre du Personnel,)

- Veuillez à la sécurité sociale et professionnelle des agents

- Régler certains différends entre les agents

- Assurer la liaison et la bonne collaboration avec les services publics en matière de sécurité sociales et formation des agents par INPP

- Assurer la gestion des congés contractuels, des congés de circonstances, et des absences du personnel.

- Classement des dossiers administratif

- Actualisation des listes de contrats utiles

- Correspondance administrative de la structure

- Gestion du bureau en matière de communication et de la transmission des informations

- Organiser les rendez-vous ainsi que les réunions avec les partenaires extérieurs autorités politiques et Administratives étatiques, ONG Internationales et Locales.

Finances :

- Enregistrer les transactions financières et comptables du CPR dans les livres comptables manuels et électroniques.

- Contrôler la validité des pièces comptables

- Respecte et fait respecter les procédures Administratives et financières du CPR

- Dresse le bilan et rapport financiers

- Monte le dossier des états financiers

- Classe les pièces justificatives saisies et assure leur conservation

- Elabore les prévisions budgétaires et plans de trésorerie

- Dresse les inventaires des biens durables

- Tiens les fiches budgétaires et surveille l'exécution du Budget

- Prépare les sessions d'audit

- Contrôle les fiches des paies du personnel

- Contrôle quotidiennement la caisse

- Impute les dépenses dans les lignes budgétaires

- Elabore le tableau de bord de gestion et met à la disposition du Centre le Soldes budgétaires, disponibles en banque et en caisse, dettes à payer, créances à recevoir soldes des bailleurs

- Forme les groupes de base en comptabilité et administration.

Logistique :

- Gère les demandes d'interventions internes émises par les responsables de services

- Assure l'interface avec les prestataires du transport dans le cadre de appui aux projets et veille au respect des clauses

- Assure l'enregistrement, l'inventaire et la maintenance des biens

- Contrôle l'inventaire de l'équipement et mobilier de bureau.

- Effectue des achats au niveau local et ailleurs

- Veille à la propreté des installations et maisons de passage

- Enregistre toutes les acquisitions et en les sorties en stock.

Projet (de à) Mai 2005-Decembre 2008: projet d'appui aux déplacés de Masisi Solidarité Internationale.

Place MASISI Nord Kivu

Employer Solidarité Internationale

Position Administrative and Financial Assistant

Description de tâches - Fais le suivi de tous les contrats entre Solidarité International et ses partenaires et du respect de leurs termes

- Mettre en place et gérer des payements dans le système de solidarités Internationale

- Préparer les différentes pièces comptables du bureau ;

- Gérer la trésorerie de la base de Masisi

- Gérer les soldes mensuels des créditeurs et débiteurs dans le système comptables et financiers de la solidarité Internationale

- Valider la clôture mensuelle des comptes de la base de Masisi

- Contrôle la qualité des comptes de la Solidarité Internationale et de ses partenaires

- Prépare, scanne et envoie les pièces justificatives des comptes au siège de Goma,

- Prépare les rapports financiers aux bailleurs de fonds et contrôle la qualité des comptes des partenaires,

- Suivre et contrôler les budgets opérationnels avec les superviseurs de projets et de bureau pays

- Préparer les différentes imputations sur les pièces comptables ;

- Préparer les réconciliations bancaires et de caisse ;

- Préparer les réconciliations des avances d'activités ;

- Assurer les différents paiements à la banque et auprès des différents fournisseurs et prestataires de service ;

- Apporter une assistance à la production des rapports comptables du bureau, et des rapports financiers des projets ;

- Apporter une assistance à l'administration de la paie des employés ;

- Apporter une assistance à la préparation des rapprochements bancaires ;

- Vérifier avant paiement la conformité des termes des différents contrats ainsi que leurs réalisations ;

- Apporter une assistance à la préparation des avances de voyages et leurs réconciliations ;

- Assurer le classement de la documentation comptable

Projet (de à) De Janvier 2001 à mai 2005 Diaconie et Développement

Place Nord et Sud-Kivu

Employeur Département de la Diaconie et Développement de la Communauté Baptiste au Centre de l'Afrique (CBCA)

Position Animateur Relais Sud (Chef d'antenne/Département de la Diaconie et Développement Département de la Diaconie et Développement/CBCA basé à Bukavu

Description des tâches - Délégué et point focal Provincial du Département de la Diaconie et de Développement de la Communauté Baptiste Centre de l'Afrique (CBCA) au Sud Kivu

- Chargé d'encadrement administratif et technique de Chargé de développement des poste CBCA Bukavu, Muku et Kalungu,

- Organisateur et animateur Principal des Comité de Diaconie et de Développement paroissiaux (dans les 3 postes Ecclésiastiques Muku, Bukavu et Kalungu),

- Chargé de suiv de projets de la CBCA au Sud Kivu (CAPA, CAP Nguba, CH Muku, CSR Nyamugo, et autres initiatives de développement paroissiaux)

Projet (de à) Centre d'accueil Protestant (CAP Nguba)

Place BUKAVU

Employeur Communauté Baptiste au Centre de l'Afrique (CBCA)

Position Consultant (Accompagnateur Technique)

Description de tâches - Chargé du coaching de l'équipe dirigeante du Centre d'accueil Protestant de Nguba dans la gestion administrative et financière.

- Assurer la traçabilité et l'enregistrement correct des opérations financières afin de présenter les rapports reflétant la situation exacte du centre.

- Chargé d'assurer la mobilisation de recettes au sein du Centre d'accueil Protestant,

- Chargé du montage des outils de gestion Administrative, Financière et Hôtelière susceptible de présenter la situation financière et patrimoniale réelle du CAP

- Facilitateur du Programme de Mobilisation et Gestion des Ressources (MGR).

- Chargé de conduire léquipe des Auditeurs Inter Poste dans les 3 Postes Ecclésiastiques de Bukavu, Muku et Kalungu.

- Chargé de formation et accompagnement des gestionnaires de projets et initiatives de développent des paroisses,

- Animateur des chrétiens dans la mobilisation et gestion efficace et efficiente de ressources de léglise,

- Chargé de montage des stratégies pouvant accroitre la capacité financière des paroisses afin daméliorer les conditions de vie des serviteurs de léglise

- Auditeur Inter Postes Muku -Bukavu,

- Chargé daccompagnement Administratif et financier des services et projets à caractère économique des Postes Bukavu, Kalungu et Muku.

- Chargé de lAudit et du Contrôle administratif et financier des services et Projets des Postes ecclésiastiques et Paroisses de Muku et Bukavu.

- Animation et sensibilisation de la population chrétienne sur la mobilisation et Gestion de ressources, initiation à la planification et mis en place des projets générateurs de revenus





Projet (de à) De janvier 1998 à mai 2005:Administration de la Communauté Baptiste au Centre de l'Afrique

Place Muku, Walungu, Sud-Kivu

Employeur Communauté Baptiste au Centre de l'Afrique, Poste Muku

Position Comptable

Description de tâche - Tenue de la comptabilité des fonds de projets financés par le District d'Alterkirchen/ Vem/ Allemagne,

- Chargé de suivi des projets et service du poste CBCA Muku.

- Tenir la comptabilité du Poste en dégageant les recettes reçues de paroisses et leur affectation selon le budget approuvé par l'assemblée annuelle du Poste.

- Préparer le budget annuel à soumettre pour discussion et approbation à l'assemblée annuelle Poste.

- Suivre l'exécution du budget selon les recommandations de l'assemblée annuelle Poste

- Préparer les sessions de l'audit interne de la CBCA

- Elaborer le rapport financier du Poste

- Formateur des secrétaires Comptables paroissiaux, des projets et services du Poste CBCA Muku.

- Faire approuver les dépenses en se référant au manuel de procédure administratif et financier de la CBCA et du Nouveau système de gestion de la CBCA

- Comptable de la plateforme CINAMULA-ADI KIVU-CBCA projet PNUD FAIB. (Fonds d'appui aux initiatives de bases)

- En 1995 :

- Auditeur de la Papeterie et Imprimerie de la Cité/Bukavu : réconcilier la comptabilité des succursales des papèteries de la Cité sur l'avenue Industrielle et papèterie de la Cité d'Ibanda (sur avenue E P Lumumba), consolidations de comptes et de stock, proposition de mesures correctives et mise en place d'un système comptable capable de présenter clairement la situation patrimoniale de la Papèterie.

- De septembre 1990 à décembre 1992 :

- Enseignant à l'Institut Technique Commercial de Katunga, 5è CELPA Kamituga : Titulaire de cours d'option : Comptabilité élémentaire, Comptabilité Approfondie, Technique de commerce 1 et 2, Arithmétique de commerce, sténographie.

- De janvier 1990 à Mars 1990 :

- Capita vendeur au magasin Mubake à Kamituga

Références

Name: Mrs RIZIKI BUNGILIA Nathalie:

Position: Assistante du Directeur Administratif et Financier de la Fondation Panzi chargée de Ressources Humaines

Organisation: Panzi Foundation

E-mail: nathaliebungi7@gmail.com

nathalieriziki@yahoo.fr

Adresse: Bukavu DRC

Téléphone: Tel +243845021252

Relationship: superviseur Name: Mr ASSUBETI NYEMBO Gustave:

Position: Gestionnaire de Ressources Humaines du PEDER et superviseur de formation Professionnelle du PEDER

Organisation: PEDER

E-mail: assugustave@gmail.com

Adresse: Bukavu RDC

Téléphone: +243997759546 and +243859382418

Relationship: Superviseur

Name: Mr Felix Mpfinzi

Position: Coordonnateur de Provinces

Organisation: GFA Consulting Group

e-mail: Felix.Mpfizi@gfa-group.de

tel:+243823994965

Déclaration :

Je jure sur mon honneur que les renseignements fournis ci-haut sont justes et vérifiables.

Date: 03 mars 2023