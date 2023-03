Vianney GAVEL

De nature polyvalente, mon immersion professionnelle s'effectue dans le milieu bancaire ainsi que dans les calls centers de sociétés financières.



Ma formation juridique me permet d'apporter des réponses construites à des problématiques clients dans un univers assez largement réglementé.

La gestion des différents aspects du parcours client et de la relation B2C de façon générale est un atout dans l'évolution des techniques de recouvrement, dans la proposition de solutions adaptées aux différentes situations rencontrées.



Aujourd'hui Back-up d'une équipe de quatre collaborateurs, je mets en avant mes capacités d'organisation d'une équipe sur call center.



Ouvert d'esprit et rapide d'adaptation, ma carrière professionnelle ne demande qu'à s'enrichir de nouvelles expériences.



Je suis ouvert aux postes à l'étranger.



Mes compétences :

Management opérationnel

Recouvrement de créances

Rédaction de contenus

Recouvrement judiciaire

Gestion de la relation client

Recouvrement amiable