Victoire OYE

Rejoindre une entreprise où mes compétences et mes capacités seraient

utiles et efficaces.



C'est en effet mon privilège de gérer une position difficile qui sera à

la fois bénéfique.



Pour moi et pour l’entreprise avec laquelle je travaillerai.



Mes compétences :

Secrétariat

Ecoute

Administratif

Adaptabilité

Organisation

Rigueur

Aisance relationelle

Bureautique

Relations clients

Commodities

SlideShare

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Sage Accounting Software

Gestion des stocks

Gestion administrative