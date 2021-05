Victor BOUFFANT

Science Po Aix Spécialisation Economie, Management et

Relations Internationales

Je suis à la recherche dun stage dune durée de 4 à 6 mois à partir

de Juillet 2021 dans le secteur du commerce international.



Depuis septembre 2019

Sciences po, Aix-en-Provence (IEP), Grande Ecole (5 ans)

www.sciencespo-aix.fr

Cette année détude représente une opportunité de développer mon profil

international tout en valorisant une expérience professionnelle.

Juin 2019

Lycée Saint-Joseph du Loquidy, Nantes

www.loquidy.net

Obtention du Baccalauréat littéraire mention bien, section européenne

(Histoire-Géographie). Option : Droit et grands enjeux du monde comptemporain.

Juin 2016

Brevet des Collèges, mention bien



Depuis Août 2020

PUMPKIN, France, Aix-en-Provence

https://pumpkin-app.co

Pumpkin est une application de paiement et de remboursement entre

particuliers instantanée qui a su séduire 1,2 millions dutilisateurs.

Elle emploie 90 personnes sur lensemble du territoire français.

Mission, Business Brand Developper :

- Conquête et renouvellement de contrats avec des associations étudiantes

- Accompagnement des associations

- Prospection de nouveaux clients

- Prise de rendez-vous, Négociation et Rédaction de nouveaux contrats

Juin à Août 2018

NIMLOK, Canada, Toronto

www.nimlok.ca

Nimlok est membre du groupe P3. Le groupe P3 est composé de 15 sociétés

employant un peu plus de 1 000 personnes dans 7 pays. Les activités principales

du groupe P3 sont la conception, la fabrication et la fourniture de présentoirs,

de stands d'exposition et limpression grand format.

Mission au sein du service Marketing et Commercial :

- Mission menée sur la région du Québec puis étendue à lensemble du

territoire Canadien

- Suivi et développement des relations clients par la Conquête ou

le Renouvellement de contrats

- Signature de contrats et suivi des commandes

- Mise à jour du fichier clients



Juin à Août 2019 et Juin à Août 2020

Emploi saisonnier au Restaurant les BAINS DU NAU, France, Le Pouliguen

Serveur en salle et sur la plage durant deux saisons consécutives :

- Prise de commandes - Responsable de deux rangs - Travail en équipe