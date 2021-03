Victor FERREIRA

Je dirige l'entreprise spécialisée dans le Dépannage à Domicile pour particuliers et entreprises depuis 1985.



Depuis 2011 un site e-commerce à vu le jour.

La Boutique Multi Services Habitat.

Elle est spécialisée dans les pièces détachées.

Les Marques vendues sur le site sont actuellement:

GROHE, SIAMP Monaco et GEBERIT.



Mon histoire :



Lors de votre visite sur www.laboutiquemultiserviceshabitat.com, ne croyez pas que vous êtes sur le site d'une Multinationale.



Vous êtes dans la boutique dune entreprise Artisanale Française, située au cœur des châteaux de la Loire, "La Touraine".



Moi, c'est Victor, le gérant et fondateur de l'entreprise Multi Services Habitat et de son site E commerce.



Né au Portugal en 1965, j'arrive en France en 1975, dans cette belle région de la Vallée de la Loire, au beau milieu des châteaux et des jardins qui ont fait son charme.



A l'issue de mes études je m'oriente vers une formation de Plomberie, Chauffage et Climatisation.



En 1985 je crée mon entreprise à Tours et développe seul cette activité.



En 1987 la demande est soutenue, la clientèle est fidèle, se diversifie et se développe.



J'oriente alors mon activité en maintenance et en dépannage à domicile, ce qui m'amène à embaucher, à former un, puis plusieurs ouvriers qualifiés dans chaque branche de nos activités.



Lorsque j'ai créé mon entreprise, j'ai voulu m'appuyer sur des marques renommées et innovantes, et j'y suis naturellement resté fidèle.



Mes collaborateurs ont été formés à remplacer le produit quand cela s'avère nécessaire, et à réparer lorsqu'une réparation est tout simplement plus économique.



Petit à petit, nous sommes devenus pour ces marques leur Centre Technique Agréé.



A partir de 2005 de plus en plus de clients viennent nous voir avec leur produit en panne, qu'il sagisse de Robinetteries, de Mécanismes de chasse ou de Sanibroyeurs.



Nous fournissons alors soit la pièce détachée, soit la réparation complète dans nos ateliers.



En 2010 je me suis dit qu'il fallait arrêter de jeter un produit parce qu'il ne fonctionnait plus, et que des possibilités existaient pour optimiser la durée de vie de nombreux produits, en améliorant nos process.



Pourquoi jeter à la poubelle un produit quand quelques euros suffisent à le remettre en état.



Fort de cette logique et de mon expérience je décide donc de mettre en ligne petit à petit tous les produits et les pièces détachées que nous utilisons nous même lors de nos interventions.



La boutique Multi Services Habitat est née !



Maintenant, vous savez qui nous sommes, ce que nous faisons, et pourquoi.



Nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous découvrir.



Mon équipe et moi même restons a votre disposition, et prêts a vous proposer nos pièces détachées, la plupart du temps disponibles en stock et livrables dans les meilleurs délais.



Merci d'avoir pris le temps de lire mon histoire.



A très bientôt.



Victor FERREIRA





Mes compétences :

SAV SFA

SAV GROHE

SAV GRANDFORM

SAV KINEDO

SAV WATERMATIC

