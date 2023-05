AGE DE 33 ANS AVEC UN ENFANT JE SUIS DOMICILIE A FONTENILLES DEPUIS 2006.



APRES UNE EXPERIENCE DE 1 AN EN CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE, J'AI REJOINS LA SOCIETE GUINTOLI EN 2000 EN TANT QU'AGENT ADMINISTRATIF.



EN 2007, SUITE AU DEPART DU RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER. CE POSTE M'A ETE CONFIE.



J'ASSURE DONC CE POSTE DEPUIS CETTE DATE ET MES FONCTIONS VIENNENT D'ETRE ELARGIES AVEC LA GESTION DU PERSONNEL.