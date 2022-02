Victor VICTOR CAMBON (CAMBON)

Je suis un Sapeur-Pompiers volontaire et ancien Jeune Sapeur-Pompier. Mais avant tout un étudiant en deuxième année d'un DUT Hygiène Sécurité Environnement sur le site de Tulle.

Mes nombreuses activités sportives, le travail saisonnier et ma présidence du bureau des élèves m'ont permis de développer ma capacité d'adaptation, mais également le management d'un groupe.

Ma motivation et ma soif de découvrir sauront me faire traverser les difficultés que peuvent représenter l'entrée dans la vie professionnelle.