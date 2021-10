Victoria CHEDEAU

A la recherche de nouvelles perspectives d’évolution personnelle



Actuellement Chef de Projet événementiel au sein de l’hôtel The Westin Paris-Vendôme et préalablement Event Manager ; j’ai acquis de solides expériences en matière de négociation, vente et d’organisation d‘événements de toutes natures, de coordination entre différents services et également de travail en équipe.

Je suis trilingue en Français, Anglais et italien.

Forte de cette expérience, je cherche aujourd’hui à me développer professionnellement et à apporter mes connaissances à un groupe différent, un organisme différent.

Mon organisation, mon dynamisme et mon orientation vers le luxe et la qualité de service, me permettent d’avoir une disponibilité essentielle pour assurer le service d’excellence que ce poste exige.

Mon métier est ma passion, ma force de proposition, un grand atout et la satisfaction du client, ma principale priorité.

Contactons-nous. L’occasion me sera ainsi donnée de vous exposer ma passion pour mon métier et de vous commenter en détail mon parcours.



Mes compétences :

Micros, Opéra

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Meeting Matrix