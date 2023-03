Victoria VICTORIA TOMBOSOA (VICTORIA)

Diplômé de licence de sage-femme et master en sciences de l'éducation; Je suis une personne polyvalente, ayant plus d'expérience dans le domaine du développement de l'éducation et la relation communautaire, dans la région sud de Madagascar.

J'ai commencé par être employée de banque, puis enseignante de la langue française dans un lycée professionnel, ensuite sage-femme dans un hôpital privé, et enfin consultante dans l'ONG Terre des Hommes Netherlands basé à Madagascascar (Fort-Dauphin), en tant que responsable éducation et sensibilisation pour la protection de l'enfant, avant d'y ètre conseillère technique. Entre temps, j'ai crée une entreprise écolière sis à Fort-Dauphin, où je suis le Directeur Génerale.