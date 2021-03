Victorine TENDIL

Co-gérente de la société Hokana Communication depuis janvier 2021, j'étais auparavant directrice artistique en agence de communication.



Hokana Communication est une agence de communication située au sud de Vienne à Salaise sur Sanne.

Nos domaines d'activité sont :



STRATEGIE DE COMMUNICATION

Une oreille attentive et un regard aiguisé pour vous permettre de faire le point, pour développer vos aspirations, ou tout simplement de prendre un bon départ

Conseil et accompagnement stratégique, audit de communication, stratégie de communication globale ou ciblée, plan de lancement, etc



CRÉATION GRAPHIQUE

Faire beau, percutant et cohérent, nous mettons notre créativité au service de VOTRE message !

Création didentité visuelle et logo, conception de supports de communication print, du flyer au grand format en passant par les catalogues, livrets ou outils PLV.



COMMUNICATION DIGITALE

Un savoir-faire stratégique et technique pour vous aider à développer votre notoriété et votre image sur la toile.

Réalisation de sites web vitrine, de boutiques en ligne, digitalisation de vos supports de communication en cohérence avec votre stratégie de communication et votre image de marque



Retrouvez nos réalisations sur : www.hokana.fr